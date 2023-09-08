"Камаз" рассказал, сколько транспорта будет на водородной и электрической тяге к 2030 году

Главный конструктор энергетических систем Центра электроники и элементов питания предприятия Семен Корнилов сообщил, что компания будет выпускать не менее 15% таких транспортных средств к 2030 году

МОСКВА, 8 сентября. /ТАСС/. ПАО "Камаз" будет выпускать не менее 15% транспортных средств от общего объема на водородном топливе и электрической тяге к 2030 году согласно низкоуглеродной концепции. Также ведется работа по созданию высокоэффективного двигателя внутреннего сгорания на газовом и дизельном топливе экологического стандарта "Евро-7", сообщил главный конструктор энергетических систем Центра электроники и элементов питания предприятия Семен Корнилов на сессии международного форума "Ростки: Россия и Китай - взаимовыгодное сотрудничество" в Казани.

"В 2030 году нами будут достигнуты производственные показатели по различному транспорту - не менее 15% [выпускаемого транспорта будет] на водородных топливных элементах и электрифицированные транспортные средства. Также не забываем о двигателях внутреннего сгорания, ведутся научно-конструкторские разработки в этом направлении для создания высокоэнергоэффективного ДВС на газе и дизеле уровня "Евро-7", - сказал Корнилов.

В перспективную линейку низкоуглеродного и беспилотного транспорта компании входят электробус ШАТЛ, магистральный тягач К6, грузовое беспилотное транспортное средство, водоробус и электробус. Концепция развития силовых агрегатов "Камаза" после 2030 года предполагает использование высокоэффективных дизельных двигателей и водородных установок для тяжелого и среднего класса грузовиков и тягово-аккумуляторных батарей для легкого класса и пассажирского транспорта, добавил Корнилов.

Первый российско-китайский форум "Ростки" проходит в Казани 7-8 сентября 2023 года, в его работе принимают участие более 5,5 тыс. представителей 24 стран и 57 регионов России. Деловые мероприятия форума дополнят соответствующие культурная и спортивная программы. ТАСС является генеральным информационным агентством международного форума "Ростки: Россия и Китай - взаимовыгодное сотрудничество".