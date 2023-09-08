Новак проведет совещание по поставкам дизеля для сельхозпроизводителей

По данным Минэнерго, некоторые регионы России отмечают рост цен на отдельные виды ГСМ для аграриев

МОСКВА, 8 сентября. /ТАСС/. Вице-премьер Александр Новак 8 сентября проведет совещание с компаниями и ведомствами по вопросу поставок дизельного топлива вертикально-интегрированными компаниями для сельхозпроизводителей, сообщили ТАСС три источника в нефтяной отрасли.

Первый заместитель министра энергетики России Павел Сорокин ранее говорил, что Минэнерго ведет переговоры с нефтеперерабатывающими заводами об условиях обеспечения топливом сельхозпотребителей в период посевной.

По словам Сорокина, с "Роснефтью" уже достигнута договоренность о поставках. Министерство сельского хозяйства же заявило потребность в 500 тыс. тонн в сентябре - ноябре.

Министр сельского хозяйства РФ Дмитрий Патрушев отмечал, что проблема с наличием горюче-смазочных материалов (ГСМ) для аграриев в ряде регионов может негативно сказаться на уборочной кампании и на севе озимых.

По данным Минэнерго, некоторые регионы России отмечают рост цен на отдельные виды ГСМ для аграриев.