Нефтегазовые доходы бюджета РФ за январь - август снизились на 38,2%

Они составили 4,836 трлн рублей

МОСКВА, 8 сентября. /ТАСС/. Федеральный бюджет РФ за январь - август получил 4,836 трлн рублей нефтегазовых доходов, что на 38,2% меньше, чем годом ранее. Об этом сообщается на сайте Минфина.

"Нефтегазовые доходы составили 4,836 трлн рублей и снизились на 38,2% в годовом выражении, что связано с высокой базой сравнения прошлого года, снижением котировок цен на нефть марки Urals, снижением цен и сокращением объемов экспорта природного газа. Месячная динамика нефтегазовых доходов вышла на уровень, значимо превышающий их базовый размер (8 трлн рублей в год)", - говорится в сообщении.

В Минфине отметили, что накопление дополнительных нефтегазовых доходов в периоды благоприятной ценовой конъюнктуры и использование средств ФНБ на покрытие недополученных нефтегазовых доходов в соответствии с параметрами бюджетного правила обеспечивает устойчивость бюджетной системы к колебаниям в поступлении нефтегазовых доходов.

Как ранее заявлял премьер-министр РФ Михаил Мишустин в ходе совещания о проекте федерального бюджета на трехлетний период, нефтегазовые доходы России восстановились даже с учетом внешнего давления.