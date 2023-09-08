Хинштейн уверен, что закон о порядке обезличивания персональных данных примут осенью

Глава комитета Госдумы по информполитике сообщил, что поправки уточняют полномочия Роскомнадзора по утверждению требований и методов обезличивания такой информации

МОСКВА, 8 сентября. /ТАСС/. Законопроект о порядке обезличивания персональных данных будет принят во втором и третьем чтениях в осеннюю сессию в соответствии с поручением президента РФ Владимира Путина. Об этом сообщил глава комитета Госдумы по информполитике Александр Хинштейн.

"Уверен, что законопроект будет принят во втором и третьем чтении до 15 декабря 2023 года, в строгом соответствии срока, поставленного президентом", - написал Хинштейн в Telegram-канале.

В четверг на сайте Кремля было опубликовано поручение главы государства, согласно которому правительство и Госдума должны обеспечить принятие в осеннюю сессию изменений в закон о персональных данных, которые нужны для обеспечения защиты прав и интересов граждан при обработке больших данных и применении искусственного интеллекта. Речь идет о законопроекте, который был внесен кабмином в 2020 году, в первом чтении Дума приняла его в начале 2021 года. В законе "О персональных данных" предлагается предусмотреть возможность давать согласие на обработку персональных данных одновременно на несколько целей. Инициатива также устанавливает право предоставлять согласие на обработку личной информации нескольким лицам, осуществляющим их обработку по поручению оператора.

"Профильный IТ-комитет, который я возглавляю, совместно с Минцифры подготовил поправки. Наши поправки предусматривают установление порядка того, как будут обезличиваться персданные, а также механизм получения согласия на их обработку", - отметил Хинштейн.

Он добавил, что поправки уточняют полномочия Роскомнадзора по утверждению требований и методов обезличивания такой информации. "Для граждан появится возможность давать согласие на обработку персональных данных сразу для нескольких целей и организаций", - добавил депутат.

О необходимости принятия закона речь шла на совещании президента с членами правительства в июле. Тогда министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Максут Шадаев доложил о создании законодательной базы, которая позволит обеспечить доступность больших данных для разработчиков искусственного интеллекта. Он отметил, что согласованы процедуры обезличивания данных, определены порядок, как будут формироваться датасеты, необходимые для машинного обучения, и правила, на которых внешние разработчики получат доступ к данным, чтобы начать обучать нейросети. Шадаев также подчеркнул, что подготовленными поправками предусматривается прямой однозначный запрет на обработку больших данных, если это создает риски причинения вреда гражданам, обороне и безопасности.