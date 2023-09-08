МТС установил ставку купона своих цифровых облигаций в 11% годовых

Купонный период составит 91 день, сообщили в компании

МОСКВА, 8 сентября. /ТАСС/. Сотовый оператор МТС установил ставку купона по выпуску собственных цифровых облигаций в размере 11% годовых. Об этом говорится в сообщении компании.

"ПАО МТС сообщает об установлении ставки купона по выпуску цифровых облигаций в размере 11% годовых", - сказано в сообщении.

Как уточнили ТАСС в пресс-службе компании, срок размещения облигаций составляет три года.

МТС 11 сентября начнет размещение первого выпуска облигаций для физических лиц на платформе Московской биржи "Финуслуги". Планируемый объем выпуска цифровых облигаций МТС - 3 млрд рублей, цена размещения - 100% от номинала в 1 тыс. рублей. Купонный период - 91 день.

Средства, полученные при размещении облигаций, будут направлены на развитие и модернизацию цифровой инфраструктуры во всех регионах страны, включая удаленные территории.