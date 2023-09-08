В реестре углеродных единиц зарегистрировали первый лесоклиматический проект

В рамках проекта на площади 6 га 17 сентября приступят к высадке 350 тыс. саженцев лиственницы

МОСКВА, 8 сентября. /ТАСС/. Оператор реестра углеродных единиц АО "Контур" в пятницу внес информацию о лесном климатическом проекте Рослесинфорга в свою систему, и теперь в России есть официально действующий лесоклиматический проект. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе лесного ведомства.

"Это первый подобный проект, прошедший вариацию, то есть независимую проверку на соответствие нормам национального законодательства. Таким образом, лесоклиматические проекты стали основными и наиболее проработанными на сегодняшний день способами декарбонизации, а Рослесинфорг - флагманом их развития и создателем лесоклиматической индустрии. В этой связи ожидается быстрый рост соответствующих инициатив в ближайшие годы", - говорится в сообщении.

В рамках проекта на площади 6 га 17 сентября приступят к высадке 350 тыс. саженцев лиственницы. Технология особенная - почву покрывают мульчей для ее защиты и улучшения свойств. Выполнение лесоклиматического проекта обеспечит поглощение углерода объемом 1,5 млн тонн СО2-эквивалента. Проект долгосрочный - рассчитан на 75 лет.

"Инициатива реализуется за счет инвестора "Ванинского центра лесоводства" при поддержке правительства Сахалинской области и Рослесхоза. Проектное решение и необходимая документация разработаны Рослесинфоргом, который провел кропотливую работу по целому ряду направлений, включая весь спектр решений: от разработки сценариев (традиционного и инновационного) и оценки риск-факторов до моделирования роста леса с учетом множества различных условий", - заявил директор Рослесинфорга Павел Чащин, чьи слова приводятся в сообщении.

В Рослесинфорге считают, что условия для работы инвесторов в этой сфере созданы. Лесоклиматические проекты наиболее эффективны в сравнении с техногенными проектами, так как их мультипликативный эффект распространяется далеко за границы лесного фонда - они дают ощутимое влияние на социальную сферу, экологию, экономику. У проектов по лесоразведению более высокие шансы быть признанными международным сообществом. Такие проекты более реалистичны и достоверны, чем, например, проекты, связанные с мониторингом лесов или тушением пожаров, поскольку здесь есть конкретные показатели прироста биомассы, вновь созданной, а не сохраненной, которую можно "потрогать".

"Российские лесоклиматические проекты - это, в первую очередь, про людей, для которых они делаются, которым важен чистый воздух и вода, благоприятная окружающая среда и средства к существованию, а уже потом про глобальную климатическую повестку и генерацию углеродных единиц и их продажу. Если преследовать лишь экономические цели, то борьба с глобальным потеплением становиться ничтожной задачей", - добавил глава лесоучетной организации.

О проекте

Задача лесоклиматического проекта - увеличить поглощение парниковых газов за счет лесоразведения и противопожарных мероприятий. Он дополнит эксперимент по ограничению выбросов парниковых газов, который проводится в регионе с 1 сентября 2022 года по 31 декабря 2028 года и направлен на достижение углеродной нейтральности Сахалина. Уже подобраны 15 участков общей площадью 6 тыс. га в Поронайском лесничестве, осенью на его территории начнут высаживать лиственницы. Сажать деревья будут поэтапно в весенне-осенний период до 2028 года включительно. Всего планируется высадить 29,4 млн лиственниц.