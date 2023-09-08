Лавров сообщил о росте доли нацвалют в торговле России с КНР, Индией и Ираном

Глава МИД РФ отметил, что доллар и принципы свободной конкуренции "дискредитированы"

ДАККА, 8 сентября. /ТАСС/. Доля торговли в национальных валютах между Россией и Китаем, Индией, Ираном увеличивается, процесс ухода от доллара будет продолжаться. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на встрече с представителями бангладешской ассоциации выпускников советских и российских вузов в посольстве России в республике.

"С Китаем уже процентов 70 торговли в национальных валютах - рублях, юанях. С Индией поменьше, но тоже доля растет, с Ираном, ОАЭ [растет]. Саудовская Аравия уже от Китая за нефть получает в юанях. Это огромный удар по доллару, этот процесс будет продолжаться", - сказал министр.

Лавров подчеркнул, что доллар и принципы свободной конкуренции "дискредитированы". "А когда закончится вот эта манипуляция с бумажными долларами, на которых держится вся мировая экономика, когда появятся другие более надежные инструменты обеспечения функционирования финансовых и прочих систем, вот тогда посмотрим, за счет чего будет обеспечиваться благополучие Соединенных Штатов и Европы, потому что у евро примерно такая же судьба", - отметил глава МИД РФ.

Вместе с тем министр обратил внимание, что это будет очень долгий процесс.