В свободной экономической зоне Донбасса запустят замещающее импорт труб производство

Генеральный директор публично-правовой компании "Фонд развития территорий" Ильшат Шагиахметов отметил, что в ДНР сформировался спрос на трубы меньшего диаметра для монтажа тепловых систем, слива, холодного и горячего водоснабжения в многоквартирных домах

МОСКВА, 8 сентября. /ТАСС/. Производитель труб для магистральных трубопроводов из Донецкой Народной Республики стал резидентом свободной экономической зоны (СЭЗ) в новых регионах и намерен переоснастить предприятие под выпуск труб меньшего диаметра. Об этом сообщил генеральный директор публично-правовой компании "Фонд развития территорий" Ильшат Шагиахметов.

"Новый участник свободной экономической зоны имеет опыт по производству пластмассовых плит, полос, профилей и труб для прокладки магистральных трубопроводов диаметром от 90 до 500 мм. <…> После технического переоснащения предприятие начнет выпускать трубы меньшего диаметра из полипропилена со стекловолокном, что в том числе позволит заместить импортные аналоги такой продукции", - приводит его слова пресс-служба фонда.

По словам Шагиахметова, в ДНР сформировался спрос на трубы меньшего диаметра для монтажа тепловых систем, слива, холодного и горячего водоснабжения в многоквартирных домах и в частном секторе.

На 8 сентября 2023 года в единый реестр участников свободной экономической зоны в новых регионах были включены 11 компаний и предприятий, их совокупный заявленный объем инвестиций превысил 27 млрд рублей. Кроме того, на инвестиционном портале фонда зарегистрированы более 220 юридических лиц.

СЭЗ на территории новых регионов РФ была создана 24 июня. Соответствующий пакет документов подписал президент РФ Владимир Путин. Свободная экономическая зона предполагает особый режим предпринимательской и другой деятельности, который включает в себя налоговые и таможенные льготы, субсидии на возмещение процентов по кредитам, специальные земельные и градостроительные нормативы, иные меры. СЭЗ будет работать до 31 января 2050 года, и этот срок может быть продлен или прекращен досрочно.