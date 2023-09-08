В Петербурге открыли новый водный маршрут между Речным вокзалом и "Эрмитажем Нижним"

Будет запущено два рейса: утром - в центр города, вечером - в обратном направлении

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 8 сентября. /ТАСС/. Новый водный регулярный маршрут по перевозке пассажиров скоростными судами на подводных крыльях "Метеор" открыли в Петербурге, пассажирская линия соединила Речной вокзал, Синопскую набережную и остановку "Эрмитаж Нижний". В эту навигацию будет запущено два рейса: утром - в центр города, вечером - в обратном направлении, в следующем году число рейсов и остановок может быть увеличено, передает корреспондент ТАСС.

Предполагается, что благодаря маршруту пассажиры из густонаселенных районов Петербурга смогут быстро и комфортно добираться в центр города в утренние часы, а также в обратном направлении в вечерние часы, минуя пробки. От Речного вокзала "Метеор "будет отправляться в 8:40 и примерно через час останавливаться возле Эрмитажа. Вечерний рейс из центра стартует в 18:00, а уже в 18:50 пассажиры прибудут к Речному вокзалу.

На данный момент в Петербурге эксплуатируется пять скоростных теплоходов "Метеор". Они совершают регулярные рейсы по маршруту "Эрмитаж Нижний" (Дворцовая наб., дом 38) - "Государственный музей-заповедник "Петергоф", а также доставляют туристов круизных теплоходов от Речного пассажирского порта до причала "Эрмитаж Нижний".

Всего в Петербурге действует 19 городских причалов общего пользования, из них 11 "умных" - оснащенных системами видеонаблюдения и оповещения, контроля подхода судов и прохода пассажиров, а также солнечными панелями.