Путин поручил продумать вариант использования аэропорта в Сарове для пассажирских рейсов

Президент России также обратил внимание на необходимость загрузки нового аэропорта

САРОВ /Нижегородская область/, 8 сентября. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин назвал решаемым вопрос организации пассажирского авиасообщения в аэропорту города Сарова в Нижегородской области и поручил продумать возможные варианты его решения.

В ходе встречи главы государства с молодыми учеными в Сарове один из участников обратился с просьбой об открытии в городе аэропорта с регулярными пассажирскими рейсами. "Мне кажется, можно это сделать, конечно", - сказал Путин. Вслед за этим глава госкорпорации "Росатом" Алексей Лихачев выступил с предложением решить эту проблему, организовав выезд с аэропорта, находящегося на закрытой территории, сразу за пределы города, с оформлением всех документов вне контрольной зоны. "Я думаю, что авиационные власти, конечно, должны все посчитать. Что касается контролирующих организаций, которые занимаются допусками различными, у меня есть основания полагать, что мы с ними можем договориться", - добавил президент.

Путин также обратил внимание на необходимость загрузки нового аэропорта. "Вопрос даже не в авиакомпаниях - им все равно куда летать, вопрос в загрузке самой воздушной гавани, самого аэропорта, потому что там же есть количество людей, которые там работают, зарплату получают, доходы у них будут меньше", - подчеркнул он.

Тем не менее, как отметил глава государства, этот вопрос вполне решаем. "Если для Сарова это важно, а Саров важен для страны в целом, надо подумать, как решить. Я думаю, что мы решим", - подытожил Путин.