В Севастополе на автозаправках намерены устранить перебои с дизельным топливом

Губернатор города Михаил Развожаев сообщил, что поручил своему первому заместителю Алексею Парикину постоянно находиться на связи с владельцами АЗС и контролировать ситуацию

СЕВАСТОПОЛЬ, 9 сентября. /ТАСС/. Власти Севастополя решат возникшие из-за логистики проблемы с нехваткой дизельного топлива на нескольких автозаправок города до конца суток субботы. Об этом сообщил в своем Telegram-канале губернатор Севастополя Михаил Развожаев.

"По ситуации с дизельным топливом. В Севастополе действительно возникли на нескольких автозаправках перебои с этим видом топлива из-за логистических проблем. Сейчас бензовозы уже в Керчи, в течение сегодняшнего дня дизель должен появиться на тех заправках, где вчера топливо отсутствовало", - написал губернатор.

Развожаев уточнил, что поручил своему первому заместителю Алексею Парикину постоянно находиться на связи с владельцами АЗС и контролировать ситуацию.

"Именно поэтому на этой неделе встречался с министром энергетики Николаем Григорьевичем Шульгиновым в Москве. В ближайшее время ситуация с логистикой должна улучшиться, также должно произойти увеличение лимитов продажи топлива на бирже, ожидаем, что это поможет стабилизироваться ценам на топливо в рознице", - добавил он.

Ранее в соцсетях писали об отсутствии дизельного топлива на многих заправках города. Власти Севастополя направили обращение в Минэнерго и Минтранс России об увеличении пропускной способности Керченской паромной переправы, а также возможного привлечения частных судов для обеспечения региона бесперебойными поставками бензина.