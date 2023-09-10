Эксперты считают необходимым принятие федерального закона об этнологической экспертизе

По мнению доктора экономических наук Сергея Никонорова, мера предоставит возможность повысить эффективность реализации государственной политики в отношении коренных и малочисленных народов

ВЛАДИВОСТОК, 10 сентября. /ТАСС/. Принятие федерального закона об этнологической экспертизе позволит регулировать взаимоотношения недропользователей, властей, коренных малочисленных народов и жителей промышленных регионов. Такое мнение высказали опрошенные ТАСС эксперты.

"Федеральный закон [об этнологической экспертизе] предоставит возможность повысить эффективность реализации государственной политики в отношении коренных и малочисленных народов, а также даст гарантии соблюдения их прав. Федеральный закон позволит стратегически планировать социально-экономическое развитие территорий, где проживают этносы", - отметил доктор экономических наук, профессор кафедры экономики природопользования экономического факультета Московского государственного университета им. Ломоносова Сергей Никоноров.

Единственным регионом, где принят и работает региональный закон об этнологической экспертизе, является Якутия. Здесь на основании экспертизы вырабатывают планы взаимодействия компаний с коренными народами. Такой план включает снижение возможного воздействия объекта на предпроектной стадии, компенсацию ущерба и мероприятия в области устойчивого развития.

Реализация прав коренных малочисленных народов России станет темой семинара-совещания в рамках Восточного экономического форума (ВЭФ). На нем, в частности, обсудят надзор за исполнением федерального и регионального законодательства по защите прав коренных народов.

Сохранить среду обитания

По мнению эксперта, принятие самостоятельного федерального закона позволит установить рамки проведения этнологической экспертизы, которые будут дополняться и конкретизироваться в каждом из регионов, принимающем свой закон в данной сфере. "Это позволит отслеживать и оценивать изменения в социальной, культурной, экономической, хозяйственной и иных сферах деятельности коренных малочисленных народов, оценивать эффективность и целесообразность решений органов государственной власти и местного самоуправления, а также анализировать степень влияния промышленных компаний на этнокультурную ситуацию в регионе", - считает ученый.

Никоноров уверен, что такой закон также позволит фиксировать изменение качества жизни коренных малочисленных народов в связи с деятельностью хозяйствующих субъектов и органов власти. "В случае закрепления единых требований и процедур этнологической экспертизы на уровне федерального закона создается возможность отслеживать все виды взаимодействий заинтересованных сторон, а также установить баланс интересов коренных малочисленных народов, хозяйствующих субъектов и органов власти", - отметил ученый.

По его мнению, федеральное правовое регулирование в этой сфере создаст более стабильные условия сохранения и развития исконной среды обитания и социально-культурной среды народов. "Следует учитывать, что цели законодательства об этнологической экспертизе как и самой экспертизы, прежде всего, не в том, чтобы компенсировать в денежной или иной форме ущерб коренным малочисленным народам, а чтобы обеспечить внедрение и реализацию таких механизмов, которые способствовали бы сохранению этносов, передаче дальнейшим поколениям их традиционной самобытной культуры, традиций и обычаев, традиционного образа жизни", - отметил Никоноров.

Альтернатива федеральному закону

Как считает ведущий научный сотрудник Института этнологии и антропологии РАН Наталья Новикова, федеральный закон необходим, но пока нет перспектив его принятия. "Обсуждение возможности [принятия] такого закона началось в 1999 году, когда был принят закон о гарантиях прав коренных малочисленных народов, где появилась статья-определение такой экспертизы. Сегодня большое значение могут иметь региональные законы - субъекты федерации более гибки, и они больше ориентированы на локальные условия. Если принять региональные законы об этнологической экспертизе в Ямало-Ненецком и Ханты-Мансийском автономном округах, это стало бы важным шагом вперед", - отметила эксперт.

С другой стороны, по ее мнению, экспертиза может быть эффективна только в совокупности с другими законодательными актами. "В чем успех применения [закона] в Якутии? В Якутии принят закон не только об этнологической экспертизе, но и о поддержке кочевого образа жизни. Как правило, больше всего проблем с промышленниками возникает у тех коренных народов, которые ведут кочевой образ жизни. Также в Якутии, а затем и на Чукотке приняты законы о социальной и экологической ответственности недропользователей. Необходимо пойти по такому пути, чтобы закон об этнологической экспертизе в сочетании с подобными актами стал частью правовой системы государства", - добавила Новикова.

"В Якутии этот закон принят, проводятся экспертизы. Но по-прежнему сохраняется диспропорция между финансовыми и социальными обязательствами компаний. Надзорные и общественные органы следят за выплатой компенсаций, а какая политика будет у этих компаний, на это обращается гораздо меньше внимания. И второй аспект, с которым сталкиваются все северные регионы, - это работа с мелкими промышленными компаниями, например, золотодобывающими артелями. За ними сложно следить из-за отсутствия общего законодательства", - отметила эксперт.

По мнению заведующей отделом этносоциальных и этноэкономических исследований геосистем Академии наук Якутии Ирины Самсоновой, альтернативой закону об этнологической экспертизе может стать внесение дополнений в федеральный закон о гарантиях прав коренных малочисленных народов. По ее словам, если немного расширить понятие этнологической экспертизы, прописать случаи его применения и предмет исследований, "будет сделан большой шаг".

О форуме

VIII ВЭФ пройдет во Владивостоке 10-13 сентября 2023 года. Его девизом станет "На пути к сотрудничеству, миру и процветанию". Организатором мероприятия выступает Фонд Росконгресс. ТАСС - генеральный информационный партнер ВЭФ.