На Азию приходятся 70% международных продаж киносериальной продукции "Газпром-медиа"

Заместитель генерального директора холдинга Юлия Голубева отметила, что группа компаний активно сотрудничает с Южной Кореей, Монголией и странами Латинской Америки

ВЛАДИВОСТОК, 10 сентября. /ТАСС/. В последние 1,5 года на Азиатский регион приходятся 70% международных продаж киносериальной продукции "Газпром-медиа холдинга". Об этом на сессии "Нация креатива: региональные инициативы и международные партнерства в творческой экономике" Восточного экономического форума (ВЭФ) сообщила заместитель генерального директора "Газпром-медиа холдинга" Юлия Голубева.

"На примере "Газпром-медиа холдинга" и международного сотрудничества в текущих реалиях отмечу, что мы сотрудничаем с Южной Кореей, Монголией, Латинской Америкой. Но за последние 1,5 года 70% международных продаж нашей киносериальной продукции - это со стороны Азиатского региона, это, в первую очередь, Китай", - сказала она.

Голубева напомнила, что летом в Шанхае прошли съемки фильма "Ненормальный". "Также в этом году рынок Таиланда, который для нас относительно новый, начал проявлять интерес к российскому контенту - в данный момент ведутся активные переговоры", - добавила она.

VIII Восточный экономический форум проходит во Владивостоке 10-13 сентября 2023 года. Его девиз - "На пути к сотрудничеству, миру и процветанию". Организатором мероприятия выступает Фонд Росконгресс. ТАСС - генеральный информационный партнер ВЭФ.