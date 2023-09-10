Сбер оценил дефицит кадров в области кибербезопасности минимум в 50 тыс. человек

Как отметил зампредседателя правления банка Станислав Кузнецов, чтобы решить проблему, необходимо в первую очередь изменить ситуацию с подготовкой кадров

ВЛАДИВОСТОК, 10 сентября. /ТАСС/. Дефицит кадров по специальностям в области кибербезопасности составляет минимум 50 тыс. человек, рассказал в интервью ТАСС в рамках Восточного экономического форума (ВЭФ) заместитель председателя правления Сбербанка Станислав Кузнецов.

"Оцениваю дефицит кадров по специальностям в области кибербезопасности минимум в 50 тыс. человек. Если ситуация с профильным образованием не начнет меняться, этот показатель продолжит расти", - отметил Кузнецов.

По его словам, чтобы решить проблему дефицита кадров в кибербезопасности, необходимо в первую очередь изменить ситуацию с их подготовкой. "Мы вынуждены констатировать, что только на согласование в различных профильных министерствах и ведомствах программ обучения, по которым вузы готовят специалистов по кибербезопасности, уходит год, два, иногда и больше. Кроме того, нужно еще и преподавателя научить доносить до студентов что-то новое, о чем раньше этот преподаватель мог и не знать вообще", - рассказал Кузнецов.

По словам топ-менеджера Сбербанка, в итоге с момента принятия решения о получении будущим киберзащитником какого-то навыка до фактического обладания этим навыком проходит несколько лет, а компетенции нужны уже сейчас. "Поэтому нужно в корне менять подход к принятию, обновлению и согласованию образовательных программ", - подчеркнул он.

VIII Восточный экономический форум проходит во Владивостоке 10-13 сентября 2023 года. Его девизом стало "На пути к сотрудничеству, миру и процветанию". Организатором мероприятия выступает Фонд Росконгресс. ТАСС - генеральный информационный партнер ВЭФ.