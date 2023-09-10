В Чите планируют создать индустриальный парк "Стройпром" до конца 2025 года

Также совместно с Министерством развития Дальнего Востока в рамках мастер-плана постоят промышленный парк "Кадалинский"

МОСКВА, 10 сентября. /ТАСС/. Строительство индустриального парка для стройматериалов "Стройпром" в Чите планируют завершить к 2025 году. Об этом сообщил генеральный директор корпорации развития Забайкальского края Антон Тутов на панельной дискуссии "Презентация трех мастер-планов дальневосточных городов: Якутск, Чита, Южно-Сахалинск" в ходе Восточного экономического форума (ВЭФ) во Владивостоке.

"Мы строим крупнейший на Дальнем Востоке промышленный парк, причем, надо отдать должное, промышленный парк именно стройматериалов. В 2024-2025 году появится индустриальный парк "Стройпром", <…> что даст 1,5 тыс. рабочих мест. Это уникальный объект", - сказал Тутов.

Помимо этого, совместно с Министерством развития Дальнего Востока в Чите в рамках мастер-плана постоят промышленный парк "Кадалинский". Также в ближайшее время начнется реализация проекта крупнейшего логистического хаба на территории Забайкалья, который позволит создать порядка 6 тыс. новых рабочих мест.

По поручению президента РФ реализуется проект по реновации городов Дальнего Востока, регионы разрабатывают 25 мастер-планов городов. На реализацию мастер-планов будут предусмотрены дополнительные лимиты финансирования: 5 млрд рублей в год на благоустройство городов и 100 млрд рублей - отдельный дальневосточный лимит в программу инфраструктурных бюджетных кредитов на 2023-2024 годы.

VIII Восточный экономический форум проходит во Владивостоке 10-13 сентября 2023 года. Его девиз - "На пути к сотрудничеству, миру и процветанию". Организатором мероприятия выступает Фонд Росконгресс. ТАСС - генеральный информационный партнер ВЭФ.