Сбер планирует открыть второй офис в Индии в начале октября

Заместитель председателя правления банка Анатолий Попов отметил, что уже подобрали помещение, сделали в нем ремонт и подбирают персонал

ВЛАДИВОСТОК, 11 сентября. /ТАСС/. Сбер планирует в начале октября открыть второй офис в индийском Мумбаи. Об этом сообщил журналистам на полях Восточного экономического форума (ВЭФ) заместитель председателя правления Сбербанка Анатолий Попов.

"В настоящее время уже подобрано помещение, сделан ремонт, идет наем персонала. Полноценное открытие офиса планируется в начале октября", - сказал Попов.

По его словам, в новом офисе будет представлен полный комплекс услуг для корпоративных клиентов.

В ноябре 2022 года первый заместитель председателя правления Сбербанка Александр Ведяхин в ходе конференции Artificial Intelligence Journey заявлял, что Сбербанк получил разрешение на открытие второго филиала в Индии, планирует его открыть в Мумбаи в 2023 году.

Филиал Сбербанка уже есть в Нью-Дели. Он работает с 2010 года и был докапитализирован в 2021 году.

VIII Восточный экономический форум проходит во Владивостоке 10-13 сентября. Его девиз - "На пути к сотрудничеству, миру и процветанию". Организатором мероприятия выступает Фонд Росконгресс. ТАСС - генеральный информационный партнер ВЭФ.

