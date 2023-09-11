ФТС перечислила в бюджет РФ в январе–августе около 4 трлн рублей

ВЛАДИВОСТОК, 11 сентября. /ТАСС/. Объем перечислений Федеральной таможенной службы (ФТС) в бюджет РФ за восемь месяцев 2023 года составил около 4 трлн рублей. Об этом сообщил ТАСС временно исполняющий обязанности руководителя ФТС Руслан Давыдов в кулуарах ВЭФ.

«По цифрам это порядка 4 триллионов (рублей)», — заявил Давыдов, отвечая на соответствующий вопрос.

Ранее в интервью телеканалу «Россия-24» врио главы ФТС отметил, что в первом полугодии перечисления службы в бюджет оказались ниже плановых показателей из-за взрыва газопроводов и снижения цен на природный газ. «Но есть и хорошие новости — если первые четыре месяца мы находились, так сказать, в красной зоне и не добирали до планового задания, то следующие четыре месяца мы уже перевыполняем план и активно наверстываем упущенное. Например, в августе мы перевыполнили плановое задание на 78 миллиардов рублей», — добавил он.