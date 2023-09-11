Евтушенков заявил, что акционеры МТС не планируют сокращать долю в банке

Совет директоров кредитной организации в апреле планировал рассмотреть вопрос снижения доли в банке

ВЛАДИВОСТОК, 11 сентября. /ТАСС/. Акционеры группы МТС не планируют сокращать долю в МТС Банке, сообщил журналистам основатель АФК "Система" (ей принадлежит МТС) Владимир Евтушенков.

"Нет, [МТС] пока не будет [сокращать долю]", - сказал Евтушенков в кулуарах Восточного экономического форума.

Совет директоров МТС в апреле 2023 года планировал рассмотреть вопрос снижения доли в банке, подпавшем под ограничительные меры США и Великобритании.

24 февраля Великобритания ввела санкции против МТС-банка и еще трех российских банков, предполагающие блокировку активов кредитных организаций на территории Соединенного Королевства. В ответ МТС-банк заявил, что не имеет активов в Великобритании и это событие не препятствует операционной деятельности банка, он продолжит выполнять все обязательства перед своими клиентами. Кроме этого, санкции против нескольких банков РФ, в том числе и МТС-банка, ввел и Минфин США.

VIII Восточный экономический форум проходит во Владивостоке 10-13 сентября 2023 года. Его девизом является фраза "На пути к сотрудничеству, миру и процветанию". Организатором мероприятия выступает Фонд Росконгресс. ТАСС - генеральный информационный партнер ВЭФ.