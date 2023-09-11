В "Удоканской меди" заявили, что потребление меди к 2050 году может увеличиться вдвое

Рост прогноза потребления связан с развитием высокотехнологичных отраслей - альтернативной энергетики и производства электромобилей

ВЛАДИВОСТОК, 11 сентября. /ТАСС/. Потребление меди к 2050 году в мире может увеличиться вдвое. Об этом сообщила заместитель генерального директора по устойчивому развитию и корпоративным вопросам "Удоканская медь" Юлия Шабала на сессии Восточного экономического форума (ВЭФ).

"Медь используется в 2/3 технологических решений для сокращения выбросов парниковых газов. По прогнозам, к 2050 году объем потребления меди в мире может увеличиться вдвое. Как следствие, нужны инвестиции в разработку новых месторождений", - сказала Шабала.

Как уточнил ТАСС представитель компании, объем потребления меди в мире достигнет 50 млн тонн. На текущий момент этот показатель составляет 26 млн тонн.

В частности, рост прогноза потребления связан с развитием высокотехнологичных отраслей - альтернативной энергетики и производства электромобилей.

По данным представителя компании, в ближайшее время на Удокане планируется запуск обогатительной фабрики для производства сульфидного концентрата, а следом - гидрометаллургического завода с выпуском медных катодов. Общая производительность горно-металлургического комбината составит до 15 млн тонн руды в год с выпуском 150 тыс. тонн меди в виде концентрата и рафинированного металла.

О компании

Компания "Удоканская медь" (ранее известная как Байкальская горная компания) создана в 2008 году для реализации проекта освоения крупнейшего в России и одного из крупнейших в мире Удоканского месторождения меди, которое находится в Каларском округе Забайкальского края. Ресурсы Удокана составляют 26,7 млн тонн меди.

VIII Восточный экономический форум проходит во Владивостоке 10-13 сентября 2023 года. Его девизом является "На пути к сотрудничеству, миру и процветанию". Организатором мероприятия выступает Фонд Росконгресс. ТАСС - генеральный информационный партнер ВЭФ.