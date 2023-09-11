ГТЛК поставит 95 легкомоторных самолетов "Байкал" авиакомпании "Аврора"

Планируется, что самолеты пополнят флот Единой дальневосточной авиакомпании в 2026-2030 годах

ВЛАДИВОСТОК, 11 сентября./ТАСС/. Лизингодатель ГТЛК планирует поставить почти 100 легкомоторных самолетов "Байкал" дальневосточной авиакомпании "Аврора" в 2026-2030 годах. Соответствующее соглашение на полях ВЭФ подписали ГТЛК, "Аврора" и производитель самолетов - Уральский завод гражданской авиации (УЗГА).

"Государственная транспортная лизинговая компания (ГТЛК), авиакомпания "Аврора" и Уральский завод гражданской авиации (УЗГА) в рамках Восточного экономического форума подписали соглашение о намерениях по поставке 95 новых легкомоторных самолетов "Байкал", - отмечается в сообщении ГТЛК.

Планируется, что самолеты пополнят флот Единой дальневосточной авиакомпании в 2026-2030 годах и будут выполнены в различной комплектации для пассажирских, транспортных перевозок, выполнения работ по авиалесохране, санавиации и так далее.

"После ряда необходимых процедур будут заключены твердые контракты на поставку воздушных судов. Рассматривается возможность привлечения средств Фонда национального благосостояния для финансирования сделки", - добавили в ГТЛК.

Серийный заказ обеспечит долгосрочную загрузку отечественных авиастроителей, будет способствовать снижению стоимости воздушных судов и развитию суверенных компетенций, считают в ГТЛК.

Легкий многоцелевой самолет ЛМС-901 "Байкал" станет заменой советскому многоцелевому самолету Ан-2, в нем девять мест. Крейсерская скорость самолета - до 300 км/ч, максимальная дальность полета - 3 тыс. км (с полезной нагрузкой 2 тонны - 1,5 тыс. км). Единая дальневосточная компания "Аврора" может получить первые пять самолетов "Байкал" в 2025 году.

VIII Восточный экономический форум проходит во Владивостоке 10-13 сентября 2023 года под девизом "На пути к сотрудничеству, миру и процветанию". Организатором мероприятия выступает Фонд Росконгресс. ТАСС - генеральный информационный партнер ВЭФ.