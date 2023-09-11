Механизм управления спросом на электроэнергию могут полноценно запустить до конца года

По словам главы "Системного оператора" Федора Опадчего, проект позволит перенести электропотребление в часы, когда неэффективная генерация разгружена

ВЛАДИВОСТОК, 11 сентября. /ТАСС/. "Системный оператор" Единой энергосистемы (СО ЕЭС) рассчитывает, что механизм управления спросом на электроэнергию могут полномасштабно внедрить в качестве полноценного элемента оптового рынка до конца 2023 года. Об этом ТАСС сообщил глава СО ЕЭС Федор Опадчий.

"Сейчас в Госдуме находится законопроект, который вводит механизм управления спросом в качестве полноценного элемента оптового рынка. Есть проект постановления, который реализует нормы, которые заложены в законопроект. Мы очень рассчитываем, что этот пакет будет принят до конца года, тогда мы запустим его уже в полноценном режиме", - сказал он.

Опадчий пояснил, что пилотный проект, который действует сейчас, отличается от полномасштабного внедрения тем, что вся экономика сейчас организована через "Системного оператора" и через его тариф - это ограниченные объемы и финансирование.

"Сегодня парк генерирующего оборудования таков, что это порядка 4 ГВт максимально. Если больше, то при сегодняшнем парке мы не достигаем заложенных эффектов от разгрузки. Этот максимум плавающий, и [нормативная база] позволит его использовать в максимальном объеме, когда это экономически эффективно", - подчеркнул глава СО ЕЭС.

По его словам, полноценный запуск проекта приведет к тому, что загрузка более дорогой генерации снизится - получится перенести электропотребление в часы, когда неэффективная генерация разгружена.

"По текущей программе у нас эффективность ежемесячная от применения программы доходила до 1000-1200 МВт, сейчас поменьше, так как деньги на "пилот" заканчиваются. Это несколько сотен миллионов рублей в месяц эффекта. Если у нас увеличиваются объемы, то для отдельных потребителей это будет довольно серьезная оптимизация", - отметил Опадчий, добавив, что запуск полноценной программы может увеличить текущий эффект в пять - семь раз.

В 2022 году сообщалось, что для участников оптового энергорынка планируется на законодательном уровне ввести услугу по управлению спросом. По мнению премьер-министра РФ Михаила Мишустина, такая мера позволит обеспечить более равномерную нагрузку на энергосистему благодаря сглаживанию ее роста в пиковые часы. Результатом станет систематизация контроля за энергосистемой и повышение устойчивости отрасли.

О проекте

Управление спросом - комплекс мер по стимулированию конечных потребителей электроэнергии снижать ее потребление в определенные часы в обмен на выгодные тарифы или выплаты, что приводит к сокращению нагрузки на системы электроснабжения в пиковые часы, экономии энергии и снижению ее стоимости. Концепция предполагает создание специализированных организаций (агрегаторов), обеспечивающих участие розничных потребителей в ценозависимом снижении потребления энергии. За сэкономленную энергию агрегатор получает оплату на оптовом рынке, а потребитель получает от агрегатора оплату за оказанную услугу по снижению потребления.

В роли агрегаторов могут выступать независимые компании и поставщики электроэнергии.