"БАС" и оператор "Эра-Глонасс" договорились сотрудничать в сфере беспилотной авиации

По словам гендиректора АО "Глонасс" Алексея Райкевича, следующим шагом станет создание прототипа трекера для спутникового мониторинга авиабеспилотников

МОСКВА, 11 сентября. /ТАСС/. Компании "Беспилотные авиационные системы" и "Глонасс" договорились о сотрудничестве по развитию и интеграции беспилотников в национальное воздушное пространство Российский Федерации. Соответствующее соглашение подписано на площадке Восточного экономического форума, говорится в сообщении "Глонасс".

"Компании планируют совместно формировать программы развития и реализовывать пилотные проекты для ускорения цифровой трансформации сферы транспорта, включающих внедрение беспилотных технологий при выполнении работ по авиаперевозке грузов, аэрофотосъемке, мониторингу объектов", - отмечается в сообщении.

Также одним из направлений сотрудничества станет использование инфраструктуры госинформсистемы "Эра-Глонасс" и разрабатываемых компанией технологий авиационного мониторинга для снятия запретов на использование дронов в регионах, достижения автоматизации взаимодействия эксплуатантов БАС с операторами аэронавигационного обслуживания, органами власти и теми структурами, которые непосредственно вовлечены в процесс согласования полетов БПЛА.

"Мы успешно протестировали трекеры российских производителей для мониторинга авиадронов, достоверные данные о маршрутах которых за счет подключения к "Эра-Глонасс" уже сейчас могут быть доступны контролирующим органам. Такое решение позволит вместо вынужденных запретов в 73 регионах страны открыть небо для беспилотников, - заявил гендиректор АО "Глонасс" Алексей Райкевич, слова которого приводятся в сообщении.

По его словам, следующим шагом станет создание прототипа трекера для спутникового мониторинга авиабеспилотников. Это позволит применять их на территориях без сотой связи, что особенно востребовано в регионах Дальнего Востока и Арктики.

VIII Восточный экономический форум проходит во Владивостоке 10-13 сентября 2023 года. Его девизом стал "На пути к сотрудничеству, миру и процветанию". Организатором мероприятия выступает Фонд Росконгресс. ТАСС - генеральный информационный партнер ВЭФ.