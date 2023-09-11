11 сентября, 07:05,
обновлено 11 сентября, 07:10

ОВК планирует докапитализацию на 12,5 млрд рублей

Всего компания намерена дополнительно разместить 12,5 млрд акций номиналом 1 рубль каждая

МОСКВА, 11 сентября. /ТАСС/. Научно-производственная корпорация "Объединенная вагонная компания" (ОВК) планирует провести докапитализацию на 12,5 млрд рублей путем допэмиссии акций. Всего планируется дополнительно разместить 12,5 млрд акций номиналом 1 рубль каждая, говорится в сообщении компании.

"ПАО "Научно-производственная корпорация "Объединенная вагонная компания", ведущий производитель грузовых вагонов в России, сообщает, что 12 сентября 2023 года внеочередное общее собрание акционеров компании рассмотрит вопрос об увеличении уставного капитала путем размещения дополнительных акций в количестве 12,5 млрд обыкновенных акций номинальной стоимостью 1 рубль каждая", - отмечается в сообщении.

В настоящий момент уставный капитал компании состоит из около 116 млн обыкновенных акций номинальной стоимостью 1 рубль.

Допэмиссия нацелена на долгосрочное развитие, повышение операционной эффективности и снижение долговой нагрузки ОВК, пояснили в компании. Кроме того, докапитализация позволит ОВК укрепить финансовую устойчивость и реализовать масштабную инвестиционную программу.

"Цена размещения акций в рамках дополнительной эмиссии, в том числе и в рамках преимущественного права, будет определена советом директоров компании на основании отчета независимого оценщика", - уточняется в сообщении.

ОВК - ведущий производитель грузовых вагонов в России. В продуктовой линейке компании - более 70 моделей вагонов нового поколения. ОВК разрабатывает и производит грузовые вагоны согласно международным стандартам и поставляет продукцию в различные страны. 

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