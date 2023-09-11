"Соллерс" намерен войти в 2024 году в программы льготного автокредитования и лизинга

Минпромторг возобновил программы льготного автокредитования и лизинга в РФ в июле 2022 года

ВЛАДИВОСТОК, 11 сентября. /ТАСС/. "Соллерс" планирует войти в следующем году в программы льготного автокредитования и лизинга, сообщила журналистам замглавы компании Зоя Каика.

"Мы рассчитываем, что в следующем году мы войдем в обе программы, - сказала она, отвечая на вопрос о планах компании войти в программы поддержки спроса.

Минпромторг РФ возобновил программы льготного автокредитования и лизинга в РФ в июле прошлого года.

В 2023 году программа льготного автокредитования доступна только для работников сфер образования и медицины, участников специальной военной операции, а также членов их семей.