Месячная динамика нефтегазовых доходов бюджета значительно превысила их базовый размер

Это позволило перейти к накоплению дополнительных нефтегазовых доходов в ФНБ, отметили в Минфине

МОСКВА, 11 сентября. /ТАСС/. Месячная динамика нефтегазовых доходов бюджета РФ вышла на уровень, значительно превышающий их базовый размер, что позволило перейти к накоплению дополнительных нефтегазовых доходов в Фонде национального благосостояния (ФНБ). Об этом говорится в материалах Минфина РФ со ссылкой на главу министерства Антона Силуанова.

"Месячная динамика нефтегазовых доходов вышла на уровень, значимо превышающий их базовый размер (8 трлн рублей в год), что позволило перейти к накоплению дополнительных нефтегазовых доходов в ФНБ", - приводятся в материалах слова Силуанова.

В сообщении министерства отмечается, что поступление крупнейших ненефтегазовых доходов федерального бюджета (оборотные налоги, налог на прибыль) остается в устойчиво положительной области - в том числе по сравнению с показателями прошлого года и 2021 года.

"В целом объем поступлений ненефтегазовых доходов с начала года свидетельствуют о значительном превышении динамики, заложенной при формировании закона о бюджете", - добавили в Минфине.