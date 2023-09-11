11 сентября, 10:42

МТС приступил к размещению цифровых облигаций на платформе "Финуслуги"

Планируемый объем выпуска цифровых облигаций МТС составит 3 млрд рублей

МОСКВА, 11 сентября. /ТАСС/. Сотовый оператор МТС начал размещать среди физических лиц первый выпуск трехлетних цифровых облигаций со ставкой в 11% годовых на платформе "Финуслуги". Об этом сообщает пресс-служба компании.

"ПАО "МТС" сообщает о начале размещения среди физических лиц первого выпуска трехлетних цифровых облигаций МТС со ставкой купона в размере 11% годовых на платформе "Финуслуги", созданной Московской биржей в рамках проекта "Маркетплейс" Банка России", - сказано в сообщении пресс-службы.

Ранее сообщалось, что планируемый объем выпуска цифровых облигаций МТС составит 3 млрд рублей. Цена размещения облигаций - 100% от номинала в 1 тыс. рублей. Купонный период - 91 день.

Денежные средства, полученные от размещения облигаций, как напомнили в МТС, будут направлены на создание цифровых продуктов в экосистеме компании, а также на развитие и модернизацию цифровой инфраструктуры во всех регионах страны, включая удаленные территории. 

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