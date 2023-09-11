ВЭБ.РФ оценил годовой потенциал туристических поездок на Дальний Восток в 10,5 млн

Старший банкир бизнес-блока ВЭБ.РФ Антон Перин отметил, что важно заниматься темой территориального планирования, прогнозируя нагрузку на природу Дальнего Востока при реализации проектов

ВЛАДИВОСТОК, 11 сентября. /ТАСС/. Потенциал туристических поездок на Дальний Восток может составить 10,5 млн в год, заявил старший банкир бизнес-блока ВЭБ.РФ Антон Перин в ходе сессии "Открывая Дальний Восток: тропами тигра и леопарда" на Восточном экономическом форуме.

"У нас сейчас около 3,5 млн туристических поездок в год, но мы понимаем, что эту цифру можно удвоить и даже утроить", - отметил он, подчеркнув, что "Дальний Восток - территория, на которой туризм имеет грандиозный потенциал, сейчас он абсолютно не раскрыт".

По словам Перина, важно заниматься темой территориального планирования, прогнозируя нагрузку на природу Дальнего Востока при реализации проектов.

"Наше исследование показывает, что многие природные локации, которые могут быть очень привлекательными для туристов, малоизвестны. Нет потока в локации, которые ничем не хуже, а иногда даже и красивее, и потенциально интереснее. И в этом плане инструмент территориального планирования позволяет определять эти новые точки и новые виды туризма", - считают в ВЭБе.

Если говорить про Байкал, то очень важно, чтобы была задействована вся территория макрорегиона, а не только прибрежная часть озера, добавил Перин. "Там есть возможности для этнокультурного туризма, промтуризма и так далее. Очень важно техпланирование, особенно для Дальнего Востока. Здесь можно делать очень интересные комбинированные маршруты, учитывая, что есть развитая железнодорожная и речная сеть, инфраструктура авиатранспорта и видовые трассы. Мы сейчас по поручению президента РФ участвуем в разработке концепции развития автотуризма в России - это тоже потенциально очень большая история", - сказал он.

О форуме

VIII Восточный экономический форум проходит во Владивостоке 10-13 сентября 2023 года. Его девиз - "На пути к сотрудничеству, миру и процветанию". Организатором мероприятия выступает Фонд Росконгресс.

ТАСС - генеральный информационный партнер ВЭФ.