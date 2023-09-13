Осеннее похолодание: станут ли потребительские кредиты с октября менее доступными

Регулятор объявил, что с 1 октября ограничивает возможность банков и микрофинансовых организаций (МФО) выдавать потребительские кредиты и займы определенным категориям граждан. Речь идет о тех заемщиках, у которых показатель долговой нагрузки (ПДН) превышает 50%. То есть тем, кто уже и так отдает на обслуживание долгов более половины своего дохода. С IV квартала доля необеспеченных кредитов, выданных заемщикам, чей ПДН превышает 80%, должна будет составлять не более 5% от суммы всех выданных банком потребкредитов. Для МФО максимальный лимит также сократится — с 30 до 15%.

Кроме того, введены лимиты и по категории заемщиков с ПДН в 50–80% дохода. С IV квартала они составят 30% от выдаваемых кредитов (до этого ограничений не было). Другими словами, теперь Банк России считает чрезмерной кредитную нагрузку и в 50% дохода. При этом представители как регулятора, так и коммерческих банков неоднократно подчеркивали, что для оптимального обслуживания долгов нагрузка на личный бюджет не должна превышать 25–30% дохода.