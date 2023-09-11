Эксперт заявил, что Россия войдет в пятерку крупнейших торговых партнеров КНР к 2030 году

У китайско-российских отношений и торговли есть потенциал, считает исполнительный директор Чунъянского института финансовых исследований Ван Вэн

ВЛАДИВОСТОК, 11 сентября. /ТАСС/. Россия к 2030 году войдет в пятерку крупнейших торговых партнеров Китая, считает исполнительный директор Чунъянского института финансовых исследований (КНР) Ван Вэнь.

В беседе с ТАСС в кулуарах Восточного экономического форума он отметил, что товарооборот между Россией и Китаем пока уступает объему китайской торговли со странами АСЕАН, составляя менее $200 млрд против почти $1 трлн.

"Однако, согласно моим прогнозам, к 2030 году Россия войдет в пятерку крупнейших торговых партнеров Китая. Я в этом уверен. В настоящее время Россия - 9-ый или 10-ый по объему торговый партнер Китая. У китайско-российских отношений и торговли есть потенциал", - сказал собеседник агентства.

Эксперт подчеркнул привлекательность РФ в качестве торгового партнера для Китая: "Так, в области энергетики Россия занимает важную роль. Около 10-13% энергоресурсов Китай импортирует из России".

Кроме того, он напомнил, что в российско-китайской торговле идет процесс вытеснения доллара - по большей части страны перешли к расчетам в национальных валютах, доля которых пять лет назад составляла менее 20%. "Теоретически нынешняя торговля между нашими странами действительно направлена на исключение доллара из расчетов. Но дедолларизация - это процесс очень длительный, это долгосрочная тенденция, требующая выжидательной позиции. Но одно остается неизменным - Китай и Россия стремятся к созданию более справедливой международной валютно-финансовой системы", - добавил Ван Вэнь.

Западные прогнозы о "крахе Китая"

Китайский эксперт также коснулся западных прогнозов о скором крахе экономики КНР, отметив, что за последние 20 лет доверие к их авторам существенно снизилось. "Они предрекали крах Китая, чего не произошло. Собственно, сама концепция "краха Китая" оказалась несостоятельной", - заявил собеседник агентства.

"Во втором квартале 2023 года в некоторых экономических показателях Китая действительно возник "рубцовый" эффект как следствие пандемии COVID-19, - признал он. - Но уже с третьего квартала началось восстановление чрезвычайно быстрыми темпами".

По прогнозам специалиста, по итогам 2023 года рост экономики КНР превысит 5%.

О форуме

VIII Восточный экономический форум проходит во Владивостоке 10-13 сентября 2023 года. Его девиз - "На пути к сотрудничеству, миру и процветанию". Организатором мероприятия выступает Фонд Росконгресс. ТАСС - генеральный информационный партнер ВЭФ.