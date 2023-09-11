Турпоток на курорты Карачаево-Черкесии за лето увеличился более чем на 10%

Регион посетили около 400 тыс. туристов

ЧЕРКЕССК, 11 сентября. /ТАСС/. Карачаево-Черкесия (КЧР) в июне-августе 2023 года приняла около 400 тыс. туристов, что на 11% выше показателей аналогичного периода прошлого года, сообщили в министерстве туризма и курортов республики.

"За три летних месяца 2023 года курорты Карачаево-Черкесии посетили 389 тыс. гостей, что на 11% превышает аналогичные показатели 2022 года. Самыми популярными направлениями по-прежнему остаются курорты Домбай и Архыз, а также ТК "Медовые водопады", - рассказали в министерстве.

Всесезонный курорт Архыз за летний сезон принял более 150 тыс. человек, Домбай - 190 тыс. туристов, а туркомплекс "Медовые водопады" посетили 45 тыс. человек.

"Рост гостей наблюдается благодаря реализации инвестпроектов, строительству новых объектов и работе по увеличению туристической привлекательности региона. К слову, сейчас министерство проводит на территории республики туристический фестиваль "Притяжение 2023", и прошедший в его рамках фестиваль воздушных шаров уже собрал 15 тыс. туристов", - пояснил министр туризма и курортов КЧР Расул Текеев, его слова приводит пресс-служба.

К тому же, по данным МТС Travel, чаще всего в Карачаево-Черкесию приезжали туристы из Ставропольского края - 28% и Краснодарского края - 21%, Москвы и Московской области - 9%, Ростовской области - 5% и Санкт-Петербурга - 3%. В среднем туристы проводили в регионе три дня.

За 2022 год Карачаево-Черкесию посетили более 1,9 млн туристов. За последние шесть лет турпоток в регион увеличился вдвое. На сегодняшний день для туристов на региональных курортах подготовлено более 200 отелей, баз отдыха и пансионатов. Для отдыхающих работают 17 канатных дорог и 30 горнолыжных трасс разной сложности общей протяженностью в 52 км.