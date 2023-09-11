На Восточном полигоне объем контейнерного импорта обогнал экспорт в 2,2 раза

Также за восемь месяцев 2023 года удалось сэкономить более 1 млрд рублей и дополнительно провезти почти 5 млн тонн грузов

ВЛАДИВОСТОК, 11 сентября. /ТАСС/. Разбалансировка железнодорожного контейнерного импорта и экспорта наблюдается с лета 2022 года на дальневосточном направлении - импорт в 2,2 раза превышает экспорт. Об этом сообщила генеральный директор ООО "Универсальная логистика" Ирина Ольховская на Восточном экономическом форуме (ВЭФ) на сессии, посвященной развитию Восточного полигона.

"На дальневосточном направлении с лета 2022 года наблюдается разбалансировка железнодорожного контейнерного импорта и экспорта, импорт в 2,2 раза превышает экспорт. В сравнении с 2018 годом на дальневосточном направлении грузопоток контейнеров, зерна и руды вырос практически в три раза, в то время как угля - на 18%. При этом за счет технологии погрузки импортных контейнеров в полувагоны из-под угля участникам рынка удалось за восемь месяцев 2023 года сэкономить более 1 млрд рублей и дополнительно провезти почти 5 млн тонн грузов", - сказала Ольховская.

Она отметила, что портовые мощности Дальневосточного бассейна уже вдвое превышают провозную способность железнодорожных подходов и этот разрыв увеличивается. Дефицит провозной способности железнодорожных подходов уже оценивается в 95 млн тонн в год, в 2025-2027 годах он может достичь 187 млн тонн в год даже с учетом планов по развитию Восточного полигона. Несмотря на то, что за последние годы темпы строительства новой железнодорожной инфраструктуры и модернизации Восточного полигона возросли, их недостаточно для обеспечения растущих потребностей российской экономики.

По мнению Ольховской, необходимо развивать отдельные припортовые станции и железнодорожные узлы, в первую очередь узел Находка - Восточный, с которым связаны крупнейшие терминалы Дальнего Востока. А строительство обходов Шкотово - Смольяниново, Хмыловский - Находка - Восточный, Тигровый - Партизанск и Смоляниново - Тигровый позволит в короткие сроки увеличить провозную способность на данном направлении на 50 млн тонн в год.

VIII ВЭФ проходит во Владивостоке с 10 по 13 сентября. Его девиз - "На пути к сотрудничеству, миру и процветанию". Организатором мероприятия выступает Фонд Росконгресс. ТАСС - генеральный информационный партнер ВЭФ.