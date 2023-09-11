МЭР работает над планом по возвращению курса валюты в "нормальный коридор"

Первый замминистра экономического развития Илья Торосов сообщил, что импорт в стране развивается большими темпами, чем экспорт, - это давит на курс

МОСКВА, 11 сентября. /ТАСС/. Минэкономразвития работает над планом по возвращению курса валюты в "нормальный коридор". Об этом сообщил первый замминистра экономического развития РФ Илья Торосов в интервью газете "Известия".

"Как я уже отметил, экспорт восстанавливается медленнее, чем импорт. Это в том числе и замедление мировой экономики в целом. Мы понимаем, что сейчас такая ситуация. У нас есть план, как вернуть валюту в нормальный коридор, будем работать", - сообщил Торосов.

Он отметил, что импорт в стране развивается большими темпами, чем экспорт, - это давит на курс. Первый замминистра также напомнил о действующей программе импортозамещения.

"Мы стали производить многое из того, что раньше закупали. Это позволяет делать меньше закупок в долларах, соответственно, давление на рубль уменьшается. Рассчитываем, что останемся в том валютном коридоре, который сейчас будет, - добавил представитель МЭР. - Прежде всего нужно приложить усилие, чтобы предложение долларов на рынке было больше. Может, часть экспортной выручки будет возвращаться больше, быстрее, чем сейчас".