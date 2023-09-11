В МЭР заявили, что выделят около 900 млрд рублей из ФНБ на инвестпроекты в 2023 году

Первый замминистра экономического развития России Илья Торосов добавил, что министерство рассчитывает, что до конца года будут профинансированы еще один - два проекта

МОСКВА, 11 сентября. /ТАСС/. Около 900 млрд рублей из средств Фонда национального благосостояния (ФНБ) будет выделено на инвестиционные проекты в нескольких отраслях промышленности. Об этом сообщил первый замминистра экономического развития России Илья Торосов в интервью газете "Известия".

"Около 900 млрд рублей - примерно столько же, сколько в прошлом. План на 2024 год - где-то 250 млрд плюс есть проекты в стадии финализации на 700 млрд, по ним выделим еще 200 млрд в следующем году. Это проекты в авиации, железнодорожных перевозках, городских агломерациях и так далее. Рассчитываем, что в 2024 году выйдем на тот же уровень", - сказал он.

Торосов добавил, что министерство рассчитывает, что до конца года будут профинансированы еще один - два проекта.

"В крайнем случае, если что-то пойдет не так, в I квартале следующего года. Здесь вопрос не к государству и выдаче денег ФНБ, а к смещению графика у самих проектов в связи с импортозамещением, переструктурированием, изменением логистических цепочек и прочее. Но все они находятся в хорошей стадии, так что перспективы обнадеживающие, - отметил он, добавив, что проекты, в том числе связаны с авиацией, выкупом у иностранных кредиторов и лизингодателей самолетов - дальнемагистральных и среднемагистральных судов российских авиакомпаний.

Лимит из ФНБ на эти цели, по словам Торосова, - 300 млрд рублей. Он отметил, что "Аэрофлот" подал заявки на 98 млрд, из них 35 уже предоставили, 63 в процессе. Выкупили 18 воздушных судов и пять авиадвигателей. На остальное может рассчитывать любая российская авиакомпания. Запрос поступил от S7, "Уральских авиалиний" и iFly, добавил первый замглавы МЭР.

"В целом на данный момент уже набираем заявки примерно на 100 млрд рублей", - сказал Торосов.