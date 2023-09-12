В Якутии поддержали 22 инициативы бизнеса по развитию туристической инфраструктуры

Общая стоимость реализации проектов составила 23,4 млн рублей

ВЛАДИВОСТОК, 12 сентября. /ТАСС/. Власти Якутии в 2023 году поддержали 22 предпринимательские инициативы по развитию инфраструктуры туризма в регионе, всего на эти цели было предусмотрено 67,7 млн рублей. Об этом сообщил ТАСС на полях Восточного экономического форума (ВЭФ) министр предпринимательства, торговли и туризма Якутии Тимур Ханды.

"Конкурсный отбор прошел летом этого года. Всего заседанием межведомственной комиссии по предоставлению грантов в форме субсидий было рассмотрено 65 предпринимательских инициатив, из них 22 были поддержаны на общую сумму 23,4 млн рублей", - рассказал Ханды.

Он отметил, что в отборе участвовали как юридические лица, так и индивидуальные предприниматели. Грант направлен на софинансирование части затрат, связанных с реализацией проектов.

"Так, в рамках софинансирования были поддержаны проекты по созданию аудиогидов, расширению туристических баз, функционированию бассейнов и приобретению туристического оборудования. Поддержан также проект по созданию этнобалагана и открытию семейной минифермы с досугово-развлекательным центром в Горном районе Якутии", - рассказал министр.

Кроме того, идет строительство детских площадок на территории туристических баз в городском округе Якутск. Поддержана организация любительских рыболовных туров в Таттинском районе и других проектов в различных районах Якутии.

Как уточнил министр, республика получила финансирование благодаря региональному проекту "Развитие туристической инфраструктуры Республики Саха (Якутия)" национального проекта "Туризм и индустрия гостеприимства".

VIII Восточный экономический форум проходит во Владивостоке 10-13 сентября 2023 года. Его девизом является "На пути к сотрудничеству, миру и процветанию". Организатором мероприятия выступает Фонд Росконгресс. ТАСС - генеральный информационный партнер ВЭФ.