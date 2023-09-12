Оператор беспилотной авиации "БАС" может начать предоставлять услуги по франшизе

В пресс-службе ГТЛК пояснили, что оператор планирует открыть филиалы в разных регионах страны

ВЛАДИВОСТОК, 12 сентября. /ТАСС/. "Беспилотные авиационные системы" могут начать предоставлять услуги по применению дронов по франшизе. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ГТЛК (владеет "БАС").

"В планах оператора открыть филиалы в разных регионах страны, кроме того, рассматривается запуск франшизы", - сообщили в ГТЛК.

Там напомнили, что "БАС" получила сертификат эксплуатанта в мае и в августе начала работу по применению беспилотников для мониторинга пожаров в Якутии.

"Еще полгода назад в ряде субъектов страны слабо представляли себе, как и зачем они могут применять беспилотники, и недооценивали их эффективность, - отметили в компании. - Сейчас мы видим, что благодаря проведенной работе более 70% всех субъектов страны готовы к формированию на своих территориях отрасли беспилотной авиации. Сейчас «БАС» проводит испытания в кооперации с ключевыми отечественными поставщиками для определения наиболее перспективных дронов и их внедрения в бизнес".

Компания эксплуатирует 26 беспилотников, до конца года парк расширится до 180 БПЛА, к 2027 году - до 400 средних и тяжелых БПЛА.