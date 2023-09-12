Краснов предложил ввести ответственность за неисполнение инвестпрограмм в энергетике

Генпрокурор России выразил уверенность, что это даст положительный эффект и будет стимулировать поставщиков к улучшению необходимой инфраструктуры

ВЛАДИВОСТОК, 12 сентября. /ТАСС/. Генпрокурор РФ Игорь Краснов предложил ввести ответственность для энергоснабжающих организаций за неисполнение инвестиционных программ в случаях, если средства на них были заложены в тарифы для потребителей.

"Нами были выявлены неединичные факты, когда снабжающие организации включали в тарифы затраты на модернизацию сетей, но фактически этого не делали", - заметил Краснов.

"Мною перед правительством РФ поставлен вопрос о введении ответственности за нереализацию инвестиционных программ в энергетике, если источником финансирования являются деньги потребителей", - сообщил генпрокурор, выразив уверенность, что это даст положительный эффект и будет определенным образом стимулировать поставщиков к улучшению необходимой инфраструктуры.

"Понятно, что лишь одного доступа к ресурсам недостаточно. Важно, чтобы соответствующая инфраструктура исправно работала и поддерживалась в надлежащем состоянии", - отметил он.