12 сентября, 00:28,
обновлено 12 сентября, 00:34
Восточный экономический форум

Краснов предложил ввести ответственность за неисполнение инвестпрограмм в энергетике

Павел Бедняков/ POOL/ ТАСС
Генеральный прокурор РФ Игорь Краснов
© Павел Бедняков/ POOL/ ТАСС

Генпрокурор России выразил уверенность, что это даст положительный эффект и будет стимулировать поставщиков к улучшению необходимой инфраструктуры

ВЛАДИВОСТОК, 12 сентября. /ТАСС/. Генпрокурор РФ Игорь Краснов предложил ввести ответственность для энергоснабжающих организаций за неисполнение инвестиционных программ в случаях, если средства на них были заложены в тарифы для потребителей.

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"Нами были выявлены неединичные факты, когда снабжающие организации включали в тарифы затраты на модернизацию сетей, но фактически этого не делали", - заметил Краснов.

"Мною перед правительством РФ поставлен вопрос о введении ответственности за нереализацию инвестиционных программ в энергетике, если источником финансирования являются деньги потребителей", - сообщил генпрокурор, выразив уверенность, что это даст положительный эффект и будет определенным образом стимулировать поставщиков к улучшению необходимой инфраструктуры.

"Понятно, что лишь одного доступа к ресурсам недостаточно. Важно, чтобы соответствующая инфраструктура исправно работала и поддерживалась в надлежащем состоянии", - отметил он. 

Теги:
РоссияКраснов, Игорь ВикторовичВосточный экономический форум
© Информационное агентство ТАСС
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