В Росрыболовстве заявили, что РФ отстаивает право на вылов рыбы в конвенционных районах

Глава ведомства Илья Шестаков добавил, что борьба за водные ресурсы будет продолжаться

ВЛАДИВОСТОК, 12 сентября. /ТАСС/. Россия последовательно и четко отстаивает свое право на вылов водных ресурсов в конвенционных районах. Об этом заявил глава Росрыболовства Илья Шестаков в ходе сессии ВЭФ "Мировой океан: глобальные возможности для российского флота".

Глава ведомства отметил, что борьбу за водные ресурсы "никто не отменял, она будет усиливаться". "Понятно, что через псевдо-экологические программы, научно необоснованные, нам пытаются ограничить промысел в конвенционных районах", - отметил Шестаков.

"Это будет продолжаться. Выход какой - просто взять и выйти. Да, это вызовет большие сложности с осуществлением промысла. Но в принципе, возможность у нас такая есть. Очень важно, что мы последовательно и четко отстаиваем свои позиции в таких организациях в конвенционных районах. Да, иногда приходится с нашими партнерами уже уговорить даже где-то не ультиматумами, но более сложными словами, но это получается", - сказал Шестаков.

"Посмотрим как будет дальше, но возможности у нас ловить будут всегда. Я думаю, что здесь рисков нет", - заключил Шестаков.

VIII Восточный экономический форум проходит во Владивостоке 10-13 сентября 2023 года. Его девизом является "На пути к сотрудничеству, миру и процветанию". Организатором мероприятия выступает Фонд Росконгресс. ТАСС - генеральный информационный партнер ВЭФ.