Минэнерго заявило о замене фокуса развития отрасли водорода с внешнего на внутренний рынок

Первый заместитель министра энергетики России Павел Сорокин пояснил, что теперь водород намерены больше использовать в изолированных зонах энергоснабжения, а также в транспорте

ВЛАДИВОСТОК, 12 сентября. /ТАСС/. Российская водородная отрасль переориентируется с экспорта на внутренний рынок. Об этом заявил первый заместитель министра энергетики России Павел Сорокин, выступая на Восточном экономическом форуме.

"Мы сейчас слегка меняем фокус с экспортной ориентации на внутреннее потребление. У нас не может быть такого большого рынка, как в Китае, но он достаточен для того, чтобы большую часть технологий не просто обкатать, а вывести на уровень, который может соответствовать серийному производству", - сказал он.

Сорокин напомнил, что ранее Россия видела перспективы развития производства голубого водорода из метана, чтобы экспортировать его в Европу, Японию и Корею. "Сейчас эти рынки не являются приоритетными", - добавил он. На данный момент фокус развития водородной отрасли будет сделан на использовании водорода в изолированных зонах энергоснабжения, а также в транспорте.

"Экспорт, безусловно, возможен. Экспорт, безусловно, будет", - подчеркнул Сорокин.

VIII Восточный экономический форум проходит во Владивостоке 10-13 сентября. Его девизом является "На пути к сотрудничеству, миру и процветанию". Организатором мероприятия выступает Фонд Росконгресс. ТАСС - генеральный информационный партнер ВЭФ.