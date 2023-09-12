12 сентября, 01:41
Восточный экономический форум

Титов заявил о сокращении теневого сектора экономики России

Максим Григорьев/ ТАСС
Уполномоченный при президенте РФ по защите прав предпринимателей Борис Титов
© Максим Григорьев/ ТАСС

Уполномоченный при президенте России по защите прав предпринимателей отметил, что по-прежнему вызывает опасение тема, связанная с возбуждением уголовных дел в отношении бизнесменов

ВЛАДИВОСТОК, 12 сентября. /ТАСС/. Теневой сектор российской экономики сокращается благодаря решениям властей, заявил уполномоченный при президенте России по защите прав предпринимателей Борис Титов, выступая на сессии "Защищенный бизнес как основа устойчивого развития экономики" в рамках Восточного экономического форума.

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"Теневой сектор конечно сейчас существует, но сегодня он контролируем. Мы видим, что многие решения со стороны государства привели к тому, что теневой сектор резко сократился. Та же контрольно-надзорная реформа, снижение налоговой нагрузки, режим самозанятости и т. д. Все это привело к выводу из тени большого количества субъектов предпринимательской деятельности в разных отраслях. Поэтому есть позитивные тенденции в этом смысле", - отметил Титов.

Но, по словам бизнес омбудсмена, по-прежнему вызывает опасение тема, связанная с возбуждением уголовных дел в отношении предпринимателей.

"Пока на тех же уровнях, даже с небольшим превышением идут возбуждения уголовных дел против предпринимателей по экономическим статьям. Это по-прежнему является проблемой", - сказал он.

VIII Восточный экономический форум пройдет во Владивостоке 10-13 сентября. Его девизом станет "На пути к сотрудничеству, миру и процветанию". Организатором мероприятия выступает Фонд Росконгресс. ТАСС - генеральный информационный партнер ВЭФ. 

Теги:
Титов, Борис ЮрьевичВосточный экономический форум
© Информационное агентство ТАСС
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