Туристические сервисы Приморского края появятся на платформе бронирования РЖД

По словам заместителя генерального директора ОАО "РЖД" Евгения Чаркина, регион обладает огромным туристическим потенциалом

ВЛАДИВОСТОК, 12 сентября. /ТАСС/. Туристические сервисы Приморского края появятся на платформе бронирования отелей и путешествий РЖД travel.rzd.ru. Соответствующее соглашение подписали в рамках Восточного экономического форума заместитель генерального директора ОАО "РЖД" Евгений Чаркин и первый вице-губернатор - председатель правительства Приморского края Вера Щербина, передает корреспондент ТАСС с места событий.

"Общая стратегия туристического направления деятельности ОАО "РЖД" нацелена на активное взаимодействие с субъектами Российской Федерации, продвижение локальных туристических продуктов и создание предпосылок для запуска новых популярных туристических направлений. В этой связи особенно важным достижением видится подписание соглашения с правительством Приморского края, регионом с огромным туристическим потенциалом. Мы надеемся, что совместная работа на основе этого соглашения станет действенным средством поддержки местного бизнеса, работающего в индустрии гостеприимства", - отметил Чаркин.

Холдинг РЖД запустил единую туристическую цифровую платформу travel.rzd.ru в марте 2022 года. Платформа предлагает услуги бронирования проживания, туров, экскурсий. Сейчас на travel.rzd.ru предоставляется выбор из более чем 135 тыс. отелей и гостиниц с обширной географией присутствия - все регионы России, Абхазия, Армения, Азербайджан, Белоруссия, Грузия, Казахстан, Киргизия, Монголия, Таджикистан и Узбекистан.