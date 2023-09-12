Владивостокский автомобильный терминал с начала года обработал 61 тыс. автомобилей

Доля новых машин составила 9%

ВЛАДИВОСТОК, 12 сентября. /ТАСС/. Владивостокский автомобильный терминал (ВАТ, входит в транспортную группу Fesco) по итогам за январь-август 2023 года обработал 61 тыс. автомобилей, из них доля новых составила 9%. Об этом сообщил журналистам вице-президент по линейно-логистическому дивизиону Fesco Герман Маслов в рамках Восточного экономического форума.

"За 8 месяцев 2023 года ВАТ обработал 61 тыс. автомобилей, из них 5 754 - новые автомобили китайского производства, более 55 тыс. - б/у автомобили, в основном из Японии - порядка 80%. Таким образом, доля новых авто на ВАТ - 9%", - сказал Маслов.

Он отметил, что доля китайских автомобилей будет увеличиваться. "Если смотреть по новым автомобилям, то 95% автомобилей, которые завозятся на территорию Российской Федерации - это новые китайские машины", - заключил Маслов.

Также Fesco создала новый сервис по доставке автомобилей из Азии в Россию Fesco Automotive. Группа осуществляет поставки через Владивостокский морской торговый порт (входит в Fesco), по ж/д через погранпереходы и через порт Санкт-Петербург.

VIII Восточный экономический форум проходит во Владивостоке 10-13 сентября под девизом "На пути к сотрудничеству, миру и процветанию". Организатором мероприятия выступает Фонд Росконгресс. ТАСС - генеральный информационный партнер форума.