Глава РСПП заявил, что бизнес надеется, что пик ослабления курса рубля пройден

Александр Шохин отметил, что для бизнеса главное - предсказуемость

ВЛАДИВОСТОК, 12 сентября. /ТАСС/. Бизнес надеется, что пик ослабления курса рубля пройден. Об этом сообщил журналистам глава Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александр Шохин в кулуарах ВЭФ.

"Будем надеяться, что действительно пик пройден, и что в том числе, без обязательной продажи валютной выручки. - сказал Шохин. - <...> Самое главное для бизнеса все-таки - предсказуемость. Бизнес приспособится к любому курсу, если он не будет скакать не только на проценты, но и в разы. Поэтому, понятно, что экспортеры, импортеры по-разному реагируют на изменения курса, но и тем, и другим нужна предсказуемость".

Ранее помощник президента РФ Максим Орешкин заявил, что пик ослабления курса рубля пройден, и рубль будет более стабильным на среднесрочном горизонте.

VIII Восточный экономический форум проходит во Владивостоке 10-13 сентября 2023 года. Его девизом стал "На пути к сотрудничеству, миру и процветанию". Организатором мероприятия выступает Фонд Росконгресс. ТАСС - генеральный информационный партнер ВЭФ.