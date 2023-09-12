Крупный инвестор из Китая отметил привлекательные условия для бизнеса в России

Пустые ниши, которые образовались в результате ухода некоторых компаний, займет бизнес из стран Ближнего Востока и Азии, уверен генеральный директор агрохолдинга "Легендагро холдинг" Жэнь Цзяньчао

ВЛАДИВОСТОК, 12 сентября. /ТАСС/. Ниши, освободившиеся после ухода из России западных компаний, обязательно займет бизнес из стран Ближнего Востока и Азии, в том числе из Китая. Об этом заявил ТАСС генеральный директор агрохолдинга "Легендагро холдинг" Жэнь Цзяньчао в кулуарах Восточного экономического форума.

"Я считаю, что любое пространство для развития - это возможность для компаний, которые активно расширяют свой бизнес. У России очень хорошие трудовые ресурсы, привлекательные компании. Предприятия из стран Ближнего Востока, Азии, в том числе из Китая, хотят продолжить инвестировать в Россию. Считаю, что пустые ниши, которые образовались в результате ухода некоторых компаний, будут заняты другими, они непременно воспользуются случаем", - отметил Цзяньчао.

По мнению инвестора, в России создаются привлекательные условия для этого. "Российское правительство активно способствует привлечению иностранных инвестиций, помогает иностранным предприятиям здесь развиваться. Независимо от того, кто покинул Россию, страна продолжает расти и развиваться, продолжает делать все для улучшения жизни своего народа", - продолжил Жэнь Цзяньчао.

Грузооборот 1 млн тонн к 2025 году

Что касается планов развития "Легендагро", в этом году компания продолжит инвестировать в терминал морского порта Славянка для дальнейшего расширения экспорта зерна. По мнению китайского инвестора, цель оборота в $1 млрд и грузооборота 1 млн тонн к 2025 году вполне реальна.

"Мы наблюдаем, что российско-китайская торговля увеличивается значительными темпами, а китайская сторона постоянное расширяет номенклатуру импорта сельскохозяйственной продукции. Так что наша компания может рассчитывать на достижение цели по экспорту в Китай зерновой продукции в размере 1 млн тонн к 2025 году", - отметил он.

"Кроме того, правительство Приморского края на прошлой неделе включило наш проект строительства терминала по перевалке зерновых в порту Суходол в список приоритетных. Также мы выступаем за создание китайско-российской экспериментальной зоны сельскохозяйственной продукции в Приморском крае. Я считаю, что это очень перспективный проект: в него можно привлечь компании как из Китая, так и из других стран для инвестиций в аграрную отрасль России", - продолжил генеральный директор "Легендагро".

"Легендагро" - российско-китайский агрохолдинг на Дальнем Востоке, который работает с 2018 года по направлениям: растениеводство, переработка масличных, трейдинг и логистика. Основной акционер - китайский холдинг Joyvio Beidahuang Agricultural Holdings (JBA).

VIII Восточный экономический форум проходит во Владивостоке 10-13 сентября 2023 года. Его девиз - "На пути к сотрудничеству, миру и процветанию". Организатором мероприятия выступает Фонд Росконгресс. ТАСС - генеральный информационный партнер ВЭФ.