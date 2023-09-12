В Росатоме заявили о вхождении проекта первой АЭС в Бангладеш в завершающую стадию

Глава госкорпорации Алексей Лихачев отметил, что сотрудничество в научно-технологической сфере со странами южной и юго-восточной Азии находится на высоком уровне

ВЛАДИВОСТОК, 12 сентября. /ТАСС/. Реализация проекта по строительству госкорпорацией "Росатом" первой в Бангладеш АЭС "Руппур" входит в завершающую стадию, также вскоре состоится подписание межправительственного соглашения с Мьянмой. Об этом заявил глава компании Алексей Лихачев.

"Проект в Бангладеш входит в завершающую стадию. На кончике пера межправительственное соглашение с Мьянмой о строительстве как атомной станции, так и ветропарков", - сказал он в интервью телеканалу "Россия-24" в рамках Восточного экономического форума (ВЭФ).

Лихачев отметил, что сотрудничество в научно-технологической сфере со странами южной и юго-восточной Азии находится на высоком уровне. "Все это нас радует", - констатировал глава Росатома.

АЭС "Руппур" с двумя реакторами ВВЭР-1200 сооружается по российскому проекту в 160 км от столицы Бангладеш - города Дакки. Для первой АЭС Бангладеш выбран российский проект с реакторами ВВЭР-1200, успешно реализованный на двух энергоблоках Нововоронежской АЭС. Это эволюционный проект поколения III+, который полностью удовлетворяет международным требованиям безопасности.

Строительство станции началось в 2021 году. Проектирование и строительство объекта осуществляет инжиниринговый дивизион Росатома. Жизненный цикл реакторов ВВЭР-1200 составляет 60 лет с возможностью продления срока работы еще на 20 лет. Сейчас ведется строительство первого и второго энергоблоков станции.

VIII Восточный экономический форум проходит во Владивостоке 10-13 сентября. Его девизом является "На пути к сотрудничеству, миру и процветанию". Организатором мероприятия выступает Фонд Росконгресс. ТАСС - генеральный информационный партнер ВЭФ.