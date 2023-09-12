"Полюс" подтверждает прогноз на 2023 год по производству 2,8-2,9 млн унций золота

Сохранился и прогноз по капзатратам, сообщил глава компании Алексей Востоков

ВЛАДИВОСТОК, 12 сентября. /ТАСС/. Золотодобытчик "Полюс" подтверждает прогноз производства на 2023 год в объеме 2,8-2,9 млн унций золота, заявил ТАСС глава компании Алексей Востоков в рамках ВЭФ.

"Мы подтвердили операционные показатели на год - 2,8-2,9 млн [унций]. Мы не будем пересматривать. Идем в принципе достаточно хорошо: год к году показали рост производства к первому полугодию прошлого года - значительный рост производства", - сказал Востоков. Он пояснил, что это связано в первую очередь с окончанием работ на нескольких активах компании.

"Полюс" также сохранил прогноз по капзатратам на текущий год в размере $1,3-1,4 млрд. Компания остается сфокусированной на расширении уже действующих мощностей, отметил топ-менеджер.

"Полюс" в первом полугодии 2023 года увеличил выпуск золота на 36% - до 1,448 млн унций, продажи - на 24%, до 1,261 млн унций. Скорректированная чистая прибыль "Полюса" по МСФО в январе - июне 2023 года выросла на 33% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года - до $1,05 млрд, скорректированная EBITDA - на 37%, до $1,687 млрд. Капитальные затраты компании в I полугодии 2023 года увеличились на 4% - до $400 млн.

Себестоимость производства

"Полюс" пересмотрел прогноз на текущий год по себестоимости производства, ожидает его дальнейшего снижения.

"Мы понизили прогноз по себестоимости производства в связи с хорошими операционными результатами, что для золотодобывающих предприятий глобально просто редкость. Это единичный случай в этом году, когда компания снижает прогноз себестоимости", - сказал Востоков.

Он пояснил, что это связано с рядом инициатив компании по подготовке к санкциям, поиску альтернатив оборудования и импортозамещением. "У нас есть департамент импортозамещения, мы используем российские разработки, смотрим альтернативы - это раз. Во-вторых, это рост объема производства и переработки. Много поддерживающих факторов", - отметил он.

При росте объема производства и переработки фиксированный объем затрат на унцию становится меньше, добавил Востоков.

"Полюс" занимает первое место среди золотодобывающих компаний мира по запасам золота и четвертое - по объему производства. Основные предприятия компании расположены в Красноярском крае, Иркутской и Магаданской областях, а также в Республике Саха (Якутия), включают пять действующих рудников, золотоносные россыпи и ряд проектов в стадии строительства и развития.

Основные акционеры "Полюса" - МКАО "Вандл холдингс лимитед" с долей 46,35% и группа "Акрополь" (доля 29,99%), бенефициаром которой является Ахмет Паланкоев. Еще 22,5% акций находятся в свободном обращении.

VIII Восточный экономический форум проходит во Владивостоке 10-13 сентября 2023 года. Его девизом является "На пути к сотрудничеству, миру и процветанию". Организатором мероприятия выступает Фонд Росконгресс. ТАСС - генеральный информационный партнер ВЭФ.