В новом микрорайоне Владивостока планируют построить школу на 1 125 мест

Общеобразовательное учреждение с двумя бассейнами возведут к 2026 году

ВЛАДИВОСТОК, 12 сентября. /ТАСС/. Корпорация развития Приморского края (КРПК) на Восточном экономическом форуме (ВЭФ) подписала соглашение о строительстве школы на 1 125 мест в новом крупном микрорайоне Владивостока Изумрудный с использованием механизма "Дальневосточной концессии", сообщил ТАСС генеральный директор корпорации Игорь Трофимов.

"Первое концессионное соглашение с городом Владивостоком о создании школы в микрорайоне Изумрудный заключено на ВЭФе. Школа на 1 125 мест со сроком исполнения в 2026 году - это большое современное общеобразовательное учреждение с двумя бассейнами, один для старших, второй для младших классов. Это наш первый практический шаг в развитии направления концессионных соглашений. Проект уже подкреплен деньгами, всего потребуется 4 млрд 856 млн рублей - это затраты бюджета, сама строительная стоимость составит 3 млрд 132 млн рублей", - сообщил Трофимов.

Он добавил, что также при реализации проекта планируется использовать механизм инфраструктурных облигаций. В дальнейшем КРПК намерена развивать строительство социальных объектов с использованием механизма "Дальневосточной концессии".

"Мы достаточно плотно работаем с муниципалитетами, где сосредоточена наибольшая экономическая активность и куда переезжает наибольшее число людей из различных районов Приморского края, регионов России и других стран - это Владивосток, Артем, Находка, Уссурийск и Большой Камень. Мы начали работу в данном направлении с социальной инфраструктуры, в первую очередь, отработали список школ, в строительстве которых нуждается край, сейчас этот список включает 8 школ. Следующим шагом станет проработка вопроса по строительству детских садов и физкультурно-оздоровительного комплекса на территории Владивостокского городского округа через концессионный механизм, что позволит снизить нагрузку на бюджет Приморского края", - отметил Трофимов.

Он добавил, что на ВЭФ также планируется заключить ряд стратегических соглашений, в том числе с банками и страховыми компаниями. Кроме того, в рамках форума планируется искать новых инвесторов для промышленного парка "Большой Камень".

Итоги прошлых ВЭФ

Говоря о результатах ВЭФ прошлых лет, Трофимов рассказал, что форум является эффективной площадкой для проведения переговоров и заключения соглашений.

"На прошлых ВЭФ у нас было заключено очень много соглашений, например, с компанией Versus.Legal, консультантами в сфере государственно-частного партнерства. По итогам переговоров с ними сейчас мы приходим к практическим шагам по реализации концессий. Также у нас был заключен ряд соглашений по проектам, которые реализуются в промышленном парке "Большой Камень", например, в прошлом году мы подписали соглашение с производственно-торговой компанией "Лотос" о предоставлении в аренду земельного участка площадью под размещение завода по производству сэндвич-панелей", - отметил собеседник.

Он также добавил, что ряд соглашений был заключен с девелоперскими компаниями.

О форуме

VIII Восточный экономический форум проходит во Владивостоке 10-13 сентября 2023 года. Его девизом является "На пути к сотрудничеству, миру и процветанию". Организатором мероприятия выступает Фонд Росконгресс. ТАСС - генеральный информационный партнер ВЭФ.