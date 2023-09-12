Оверчук заявил о превращении БРИКС в площадку глобальной многополярности

Вице-премьер России отметил, что объединение нацелено на решение тех проблем, которые вызываются глобальными трендами

ВЛАДИВОСТОК, 12 сентября. /ТАСС/. Объединение БРИКС становится площадкой глобальной многополярности, нацеленной на решение проблем. Об этом заявил вице-премьер РФ Алексей Оверчук на сессии "ЕАЭС и БРИКС: роль в формировании нового многополярного мира" в рамках Восточного экономического форума (ВЭФ).

"БРИКС действительно превращается в организацию с глобальным охватом, - сказал он. - Сегодня понимание возникает, что БРИКС фактически превращается в площадку, воплощающую глобальную многополярность и нацеленную на решение тех проблем, которые вызываются сегодняшними глобальными трендами, глобальной повесткой, которая сегодня всеми обсуждается".

Оверчук также отметил, что "движение с отходом от доллара в рамках БРИКС будет происходить, наверное, очень поступательно и очень медленно". "Хотя с развитием новых технологий, принимая во внимание, что мы в условиях цифровизации живем, в рамках действия закона Мура вполне возможно, что какая-то технология возникнет или уже возникла и очень быстро приведет к тому, что будет создана новая альтернативная система расчетов, которая всем будет удобна", - добавил он.

VIII Восточный экономический форум проходит во Владивостоке 10-13 сентября. Его девизом является "На пути к сотрудничеству, миру и процветанию". Организатором мероприятия выступает Фонд Росконгресс. ТАСС - генеральный информационный партнер ВЭФ.