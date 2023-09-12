В Белоруссии назвали развитие связей с ЕАЭС и БРИКС ключевым приоритетом для Минска

Посол республики в России Дмитрий Крутой отметил, что эти два объединения в ближайшее время станут "настоящими макрорегионами"

ВЛАДИВОСТОК, 12 сентября. /ТАСС/. Развитие отношений с такими интеграционным объединениями, как Евразийский экономический союз (ЕАЭС) и БРИКС, является для Минска ключевым приоритетом, учитывая экономическую стратегию республики. Об этом заявил посол Белоруссии в России Дмитрий Крутой.

"Это давняя стратегия нашей республики, фактически двадцатилетняя уже. Развитие экономическое делало ставку именно на экспорт, на внешнюю торговлю, на продажу наших товаров, потому что практически все ключевые товарные группы - и промышленную, и агропромышленную продукцию - мы производим гораздо больше, чем потребляем непосредственно в республике. Поэтому рынки сбыта и экспорт для нас, исходя из экономической модели, которая сложилась, действительно является неоспоримым приоритетом. Поэтому такие интеграционные объединения, как ЕАЭС и БРИКС, безусловно для нас являются ключевыми по сути на данном этапе", - сказал он на дискуссии "ЕАЭС и БРИКС: роль в формировании нового многополярного мира" в рамках Восточного экономического форума, который проходит во Владивостоке.

Крутой согласился с мнением, что ЕАЭС и БРИКС в ближайшее время станут настоящими макрорегионами. По его словам, это организации, которые определили для себя абсолютно ясные цели и имеют схожую философию.

"Саммит [БРИКС] в Йоханнесбурге показал, насколько даже нервная реакция Запада показала, насколько все-таки БРИКС "полетел", "выстрелил", не знаю как подобрать правильное слово, но заставил очень сильно нервничать западных партнеров как реальная альтернатива именно стран Глобального Юга. Глобальной Юг вырос, Глобальный Юг слышен и он будет играть определяющую роль в ближайшем будущем и будет безусловно очень важным столпом многополярного мира", - отметил посол Белоруссии.

В мае в адрес глав государств - членов БРИКС были направлены официальные обращения президента Белоруссии Александра Лукашенко о приеме республики в объединение. В августе глава МИД Белоруссии Сергей Алейник сообщил, что Минск получил четкие заверения, что его заявка на вступление в БРИКС будет в приоритете.

VIII Восточный экономический форум проходит во Владивостоке 10-13 сентября 2023 года. Его девизом является "На пути к сотрудничеству, миру и процветанию". Организатором мероприятия выступает Фонд Росконгресс. ТАСС - генеральный информационный партнер ВЭФ.