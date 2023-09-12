Дмитриев назвал громадным потенциал инвестиций из Азии и Ближнего Востока в Россию

Глава РФПИ отметил, что это в том числе те инвесторы, которые планируют создавать различные элементы финансовой инфраструктуры, которые важны для РФ

ВЛАДИВОСТОК, 12 сентября. /ТАСС/. Глава РФПИ Кирилл Дмитриев назвал громадным потенциал инвестиций из Азии и Ближнего Востока для российских инфраструктуры проектов. Такое мнение он высказал журналистам в ходе брифинга на ВЭФ.

"Мы видим громадный потенциал в инвесторах Азии и Ближнего Востока. Это те инвесторы, которые продолжают инвестировать в Россию, видят потенциал российского рынка. Мало того, это те инвесторы, которые планируют создавать различные элементы финансовой инфраструктуры, которые важны для РФ. Речь идет о создании депозитариев для акций, платежных систем и т. д.", - сказал он.

Дмитриев подчеркнул, что сейчас идет перенастройка мира, многие страны увидели, что финансовая система США, которую можно использовать как оружие, несет риски.

"Поэтому речь идет о замене финансовой системы и различных ее элементов на альтернативные. Многие из этих элементов будут построены в Азии, Индии, на пространстве БРИКС", - сказал он.

VIII Восточный экономический форум проходит во Владивостоке 10-13 сентября. Его девизом является "На пути к сотрудничеству, миру и процветанию". Организатором мероприятия выступает Фонд Росконгресс. ТАСС - генеральный информационный партнер ВЭФ.