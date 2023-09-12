"Аэрофлот" в декабре откроет полеты на Маврикий

Продажа билетов открывается 12 сентября, сообщил гендиректор группы Сергей Александровский

ВЛАДИВОСТОК, 12 сентября. /ТАСС/. "Аэрофлот" в декабре этого года планирует открыть прямые рейсы на остров Маврикий, сообщил журналистам в кулуарах ВЭФ гендиректор группы "Аэрофлот" Сергей Александровский.

"Маврикий - сегодня откроем продажу билетов, начало полетов - с декабря", - сказал он, отвечая на вопрос о планируемых новых направлениях авиаперевозчика.

Александровский уточнил, что рейсы будут выполняться два раза в неделю, в дальнейшем возможно увеличение. "Будет зависеть от спроса", - добавил он.

Как уточнили в пресс-службе "Аэрофлота", продажа билетов откроется 12 сентября, начало полетов запланировано на 23 декабря.

VIII Восточный экономический форум проходит во Владивостоке 10-13 сентября 2023 года под девизом "На пути к сотрудничеству, миру и процветанию". Организатором мероприятия выступает Фонд Росконгресс. ТАСС - генеральный информационный партнер ВЭФ.