12 сентября, 05:01,
обновлено 12 сентября, 05:11
Восточный экономический форум

"Аэрофлот" в декабре откроет полеты на Маврикий

EPA-EFE/ DAI KUROKAWA
© EPA-EFE/ DAI KUROKAWA

Продажа билетов открывается 12 сентября, сообщил гендиректор группы Сергей Александровский

ВЛАДИВОСТОК, 12 сентября. /ТАСС/. "Аэрофлот" в декабре этого года планирует открыть прямые рейсы на остров Маврикий, сообщил журналистам в кулуарах ВЭФ гендиректор группы "Аэрофлот" Сергей Александровский.

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"Маврикий - сегодня откроем продажу билетов, начало полетов - с декабря", - сказал он, отвечая на вопрос о планируемых новых направлениях авиаперевозчика.

Александровский уточнил, что рейсы будут выполняться два раза в неделю, в дальнейшем возможно увеличение. "Будет зависеть от спроса", - добавил он.

Как уточнили в пресс-службе "Аэрофлота", продажа билетов откроется 12 сентября, начало полетов запланировано на 23 декабря.

VIII Восточный экономический форум проходит во Владивостоке 10-13 сентября 2023 года под девизом "На пути к сотрудничеству, миру и процветанию". Организатором мероприятия выступает Фонд Росконгресс. ТАСС - генеральный информационный партнер ВЭФ. 

Теги:
МаврикийРоссияВосточный экономический форум
© Информационное агентство ТАСС
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